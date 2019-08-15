憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

（中央社記者江明晏台北15日電）美國債市浮現經濟衰退訊號，美股道瓊指數暴跌800點，創今年最糟單日表現，投顧指出，台股早盤勢必再遭受此利空壓力，指數要提防回測前波低點。

美國債市浮現經濟衰退訊號，德國與中國數據令人擔憂全球經濟前景，美股道瓊指數暴跌800點，創今年最糟單日表現，昨天因美中貿易戰轉圜而生的樂觀氣氛消失殆盡。

美股一開盤就陷入沉重賣壓，尾盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場崩跌800.49點，跌幅3.05%，收在25479.42點，標準普爾500指數大跌85.72點，跌幅2.93%，收在2840.6點，以科技股為主的那斯達克指數重挫242.42點，跌幅3.02%，收在7773.94點；費城半導體指數重挫3.16%。

美國10年期公債殖利率隨需求攀升而下滑，一度低於2年期美債殖利率，形成殖利率曲線反轉（又稱倒掛）。10年期美債已與多個短天期券種殖利率交叉，如今經濟衰退凶兆更加明顯，投資人信心大受打擊。

台股14日漲65.07點，收在10427.73點，成交值新台幣1440.65億元。三大法人合計賣超14.03億元。自營商買超3.29億元，投信買超12.05億元，外資及陸資賣超29.37億元。

境外資金專法今天上路，財政部期待在享有稅率優惠的2年內，將迎來資金活水。

日盛投顧指出，美國長短期國債殖利率利差出現倒掛造成美股崩跌，台股早盤勢必再遭受此利空的壓力，指數要提防回測前波低點，盤中須觀察成交量是否能有效放大，千萬不宜出現恐慌性大量殺盤，否則整理時間將拉長，建議投資人短線操作切勿過度追高殺低，預期台股將在10200點至10600點區間築底機會較大。（編輯：張均懋）1080815