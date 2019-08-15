非都市交通公設用地 財部將修法免徵土增稅

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）回應大法官第779號解釋，解決非都市土地編定為交通用地並指定為公共設施用地，買賣不可免徵土增稅遭指違憲的問題，財政部近日先廢除相關解釋令，並承諾於2021年7月5日前完成土地稅法修正。

7月5日大法官會議做出釋字第779號解釋，土地稅法對都市計畫法指定的公共設施保留地，免徵土地增值稅，但非都市土地編定為交通用地且指定為公共設施用地，卻不可免徵土增稅，違反憲法平等原則，要求2年內完成土地稅法修正，併同檢討相關解釋令。

對此，財政部14日先行廢止「台財稅字第0900457200號函」，回應大法官第779號解釋。原先「台財稅字第0900457200號函」規定，非屬都市計畫法指定的公共設施保留地，在買賣時，不能比照依都市計畫法指定的公設保留地，享有土徵稅免稅，此解釋令14日起不再援用。

財政部承諾，後續將進一步修正土地稅法，目前正在研議如何適切修改條文。在修法完成前，民眾買賣編定為交通用地的非都市土地，在申報並完稅後，記得在繳納期間屆滿翌日起30日內向稽徵機關申請復查，財政部將先列管案件，視未來修法結果判斷是否退稅。

財政部說明，考量都市土地如果被指定為公設保留地，嚴重影響到地主權益，且實務上地方政府常因財源等因素而延宕徵收，因此，這類土地在被徵收前若有轉手買賣，依土地稅法可以免課土增稅；第779號解釋認為，被編定為交通用地的非都市土地，若同樣具公設性質，有被徵收的可能，也應該比照免稅。

財政部官員向中央社記者表示，後續會修正土地稅法，化解公平性疑慮。不過，因為被編定為交通用地的非都市土地，實際上的可能用途多達8大類，除了鐵路、公路等道路用途外，還有氣象、公用事業電信設施等，即使是道路用途也包含私設道路。

財政部官員說，因此，現階段必須先盤點相關法源，釐清怎樣類型或條件的非都市土地交通用地，符合公共設施特性，有被地方政府編定、徵收的可能；盤點完後，會再找內政部、地方政府開會，蒐集意見並討論實務上將如何認定、證明，等各項配套完備後再提出修法。（編輯：趙蔚蘭）1080815