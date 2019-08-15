川普策略難捉摸 經長：銷美產品標準業者從嚴因應

（中央社記者廖禹揚台北15日電）美中貿易戰升溫，雖然最新一波加稅商品部分延後實施，但台商產線轉移腳步不停，經濟部長沈榮津表示，預期未來美國對台灣銷美產品的附加價值率會提高，業者會以從嚴標準因應。

美國貿易代表署（USTR）13日宣布，美國將如期自9月1日開始對價值約3000億美元的中國商品加徵10%關稅，但延後到12月15日才對行動電話、筆記型電腦和電玩裝置等中國電子產品加徵關稅，相關業者獲喘息空間。

經濟部長沈榮津今天出席部務會議前受訪表示，由於先前公告實施日期是9月，雖然延後實施在短期內給予喘息空間，但業者擔心美國總統川普隨時會調整談判策略，還是會先做好恢復台灣產業鏈的準備，像廣達、英業達、仁寶等電子大廠都已經做好準備。

此外，沈榮津表示，業者也預期美國未來對於台灣銷美商品產地證明中的附加價值率要求可能較目前的35%提高，業者在恢復台灣產業鏈時，會以較保守從嚴的標準因應。

沈榮津認為，貿易戰促使台商回台「對台灣來說是利多」，這次台商回台不只是中心廠，而是整個產業鏈，「關聯效果是很大的」，有助推升投資及就業機會。

德國與中國最新經濟數據疲軟，加上美國2年期及10年期公債殖利率倒掛，引發全球經濟衰退疑慮，造成美股大跌。對此，沈榮津表示，回頭來看，台灣第2季經濟成長率2.41%，高於南韓2.1%、香港0.6%、新加坡0.1%，主要是因為產業界近期不斷升級轉型，加上5+2產業出現新成果。

沈榮津說，現在台商不斷回流、產業續拚轉型升級，加上貿易戰帶來的轉單效應，綜合起來對下半年「審慎樂觀」；但面對充滿不確定性因素的外在環境，應繼續推動產業升級轉型、高值化產線回台、政府加強行政效能、排除投資障礙等工作。（編輯：楊玫寧）1080815