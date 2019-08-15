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郭台銘7月未加碼鴻海股票 中止連8個月增持

最新更新：2019/08/15 15:42

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海創辦人郭台銘7月份未再加碼鴻海股票，中止連續8個月增持鴻海股票。鴻海今天股價收在71.6元，下跌1.38%，市值跌破新台幣兆元大關，來到9926億元。

根據公開資訊觀測站資料，現任鴻海董事的郭台銘，7月份未再增加鴻海股票，截至7月份累計持股來到133萬7938張，個人持股比重9.65%。

郭台銘從去年11月開始每月增持鴻海股票，到6月份連續8個月共加碼4萬460張。

鴻海今天股價走弱，終場收在71.6元，下跌1.38%，市值跌破兆元大關，來到9926億元。

鴻海第2季合併毛利率5.31%，合併營益率1.34%，均較第1季和去年同期下滑，法人指出，鴻海第2季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季低點。

鴻海第2季歸屬母公司業主淨利170.53億元，季減13.98%，比去年同期下滑2.5%。鴻海第2季淨利率1.47%，季減0.41個百分點，比去年同期下滑0.15個百分點。法人指出，鴻海第2季獲利絕對數字是2013年第3季以來單季低點。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察貿易戰變數。（編輯：鄭雪文）1080815

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