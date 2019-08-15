顧立雄：台股相對沉穩 看好下半年資金回流

（中央社記者劉姵呈台北15日電）台股今天受美股重挫逾800點影響，收盤下挫百點；金管會主委顧立雄表示，「境外資金匯回投資金融商品辦法」將在今天公告實施，下半年來看預期將會有一波資金回流，對金融市場與實體經濟會有很大幫助。

美股道瓊指數昨天收盤暴跌800點，台北股市今天收盤也下跌百點，終場收在10327.13點，跌幅為0.96%。台股連日下跌，引發投資人不安，金融監督管理委員會主委顧立雄受訪表示，總歸來看，台股基本面表現好很多，加上台商資金回台已經通過專法，金管會將在今天下午公布「境外資金匯回投資金融商品辦法」，從資金面來看，下半年預期將有一波資金回流，這對金融市場與實體經濟會有很大幫助。

顧立雄表示，「這幾天美股震盪太過激烈，但相較之下，其實台股表現相對沉穩」。不過他也強調，全球市場都在持續動盪，台股才會連帶出現修正；若從現金殖利率與本益比來看，台股表現還算不錯。

顧立雄認為，台股現金殖利率或本益比表現都不錯，且觀察總體經濟，香港目前稍有停滯現象，新加坡、香港表現也不佳，台灣表現相對好，因此基本面看起來也不至於太令人擔憂。

行政院核定境外資金匯回管理運用及課稅條例（俗稱海外資金匯回專法）將於今天上路，金管會「境外資金匯回金融投資管理運用辦法草案」也同時間將公告實施，規定明定個人或營利事業投資國內有價證券額度以匯回稅後資金的25%為限；另外，個人投資國內保障型及高齡化的保險商品額度，也不得超過匯回稅後資金的3%。

對於有無放寬業者投資比率，顧立雄也補充，境外資金匯回專法的政策目的是吸引長期投資，不是短線炒作，因此，納入可投資的範圍仍以長期投資為主，且他表示，專法具政策意涵，目的是促進國內金融市場發展、增加實質投資，都是為了要對經濟有幫助。

市場也關注金管會預估會為台股帶來多少資金活水，顧立雄表示，可吸引多少資金回流，還是以財政部推估的為主。

根據財政部預估，專法上路2年間，低推估可誘發新台幣2666億元資金匯入，中推估引資規模達8544億元，若更樂觀看待，高預估資金匯回規模可達1.78兆元。（編輯：楊凱翔）1080815