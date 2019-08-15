根留台灣首案出爐 華美光學投資12億元

（中央社記者廖禹揚台北15日電）經濟部今天召開「根留台灣加速投資行動方案」首次聯審會議，通過華美光學申請案，投資近12億元；中小企業加速投資行動方案今天則通過3案，總計投資超過21億元。

經濟部投資台灣事務所今天召開根留台灣及中小企業加速投資行動方案審查會議，通過申請企業包括華美光學，以及美帥化學、台萬工業及奇鼎科技等3家中小企業，除根留台灣方案以華美光學的12億打響第一槍，中小企業加速投資至今5次聯審會議，總計投資逾51億元，帶來超過800個本國就業機會。

投資處表示，華美光學是全球太陽眼鏡前5大供應商，規劃在台南樹谷園區二期建新廠，並逐步更新中崙工業區舊有產線，建構更加智慧化生產系統，預計帶來180個本國就業機會，並帶動台南數百家眼鏡製造產業聚落升級。

通過中小企業加速投資行動方案審查的業者，則包括老字號彩妝製造商美帥化學、全球單車踏板製造龍頭台萬工業，以及累積多年高精度環境監測與控制領域技術的奇鼎科技。

其中美帥化學將於台南科技工業區投資11億元，建置智慧自動化新廠，預計新增超過100個本國工作機會；台萬工業將投入3億在台中建置新廠，將可帶來35個本國就業機會；奇鼎科技則將以7億在新竹縣擴建廠房，將可創造71個本國就業機會。（編輯：鄭雪文）1080815