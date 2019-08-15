外資出口商對作 新台幣小貶0.3分

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）美國債市浮現經濟衰退訊號，美股道瓊指數暴跌，今天台股下跌百點，新台幣兌美元相對僅小貶，在出口商與外資對作下，終場收在31.405元，貶值0.3分；台北及元太外匯經紀公司總成交量12.4億美元。

外匯交易員表示，14日美債2年期及10年期殖利率出現倒掛，為2007年來首見，市場情緒一夕由美中貿易戰和緩的喜悅轉為擔憂，根據歷史經驗，出現倒掛後，經濟可能會走向衰退。

外匯交易員指出，受此影響，今天國際美元轉強，外資也偏向匯出，新台幣開盤即走弱，不過，當新台幣兌美元貶至31.420元、31.430元左右，達到出口商設定的「甜蜜點」，就有業者進場拋匯，對新台幣形成支撐。兩股力量對作，新台幣今天走勢陷入區間震盪。

展望後市，外匯交易員說，短線新台幣仍主要受美中貿易戰發展牽動，不過，近期國際美元已走強一波，難再大幅強升，加上新台幣貶值到一定程度，又有出口商拋匯力道支撐，預估短期將續呈區間震盪格局。

新台幣兌美元今天開盤價為31.410元，最高31.358元、最低31.459元。（編輯：楊玫寧）1080815