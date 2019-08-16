道瓊指數反彈 法人：台股勿追高

法人建議，持續觀察美債殖利率與匯率動向，台股操作以買黑不買紅為原則、避免追高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北16日電）美國零售業銷售遠優於預期，帶動美股道瓊與標普500指數收高；另傳有香港民眾號召今天發動銀行擠兌。法人建議，持續觀察美債殖利率與匯率動向，台股操作以買黑不買紅為原則、避免追高。

美國股市克服美中貿易磨擦一觸即發恐導致經濟衰退的疑慮，道瓊工業指數終場上漲99.97點或0.39%，收在25579.39點；標準普爾500指數上漲7.00點或0.25%，收在2847.60點；以科技股為主的那斯達克指數小跌7.322點或0.09%，收在7766.617點。

受美股道瓊指數14日暴跌800點影響，台股15日早盤一度下跌近140點，低點下探約10287點，跌破年線、週線與10400點、10300點整數關卡，後續跌幅收斂，加權指數終場下跌100.6點，收在10327.13點，跌幅0.96%，成交值1217.25億元。三大法人合計賣超新台幣56.73億元。

香港「反送中」持續升溫，傳有民眾號召今天發動銀行擠兌。金融監督管理委員會主委顧立雄15日表示，現在的局勢看來，並沒有達到台資銀行要立即撤出的狀況，如果真的發生擠兌，最壞狀況是資金撤出香港。

加密貨幣中市值最大的比特幣價格14日暴跌7.7%，是自8月1日以來首度跌破1萬美元大關，也創下一個月以來最大跌幅，投資人歸咎於技術性交易、傳統市場恐慌蔓延擴散到加密貨幣市場等因素。

產業面訊息，由於中國大陸面板廠不斷擴充產能，供過於求造成價格持續殺低，台灣面板廠承受龐大競爭壓力；台灣證券交易所統計，外資8月1日至14日賣超群創20萬2248張、友達17萬8256張。

法人表示，市場最關注的美中貿易戰已出現緩和，加上美方放寬的內容集中於電子商品，有助於近期弱勢的科技與半導體類股反彈，但後續仍需持續協商，風險並未完全消除，應持續觀察美債殖利率與匯率動向，操作仍以買黑不買紅為原則、避免追高。（編輯：趙蔚蘭）1080816