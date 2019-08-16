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北韓今年第8次射彈 揚言不再與文在寅對話
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新台幣開盤貶0.5分 為31.41元

最新更新：2019/08/16 09:03

（中央社台北16日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.41元開盤，貶0.5分。1080816

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