長科股票面額變更為1元 上櫃第一家

（中央社記者韓婷婷台北16日電）櫃買公告，長科公司為首家將股票面額由每股10元變更為1元的上櫃公司，將進行股票換發作業，新股票於108年9月9日開始櫃檯買賣。

櫃買中心表示，長科公司股票自108年8月29日至108年9月6日停止買賣，新股票於108年9月9日開始櫃檯買賣，因長科股票上櫃股數將由原3641萬3105股變更為長科新股將於108年9月9日開始櫃檯買賣。

櫃買中心特別提醒投資人，長科新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（108年8月28日）收盤價的10分之1，長科公司股票簡稱將更改為「長科*」，請投資人多加注意。

櫃買中心表示，採彈性面額股票的公司（即股票每股面額非10元），其股票簡稱加註「*」以資區別，目前上櫃公司有太景*-KY，興櫃公司有納諾*-KY及好玩家*等公司股票採彈性面額。

櫃買中心提醒，投資人如以每股盈餘評估企業獲利能力，在採彈性面額下，部分公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元公司可能無法直接比較，建議投資人多方參考各公司於公開資訊觀測站公布財務報告及財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司股本規模、每股面額及所屬產業特性，避免採用單一財務資料作為投資分析指標，以增加對投資標的實際營運狀況瞭解，保障自身權益。（編輯：黃國倫）1080816