外資減碼金融蘋概股 8月賣超直逼千億元

（中央社記者吳家豪台北16日電）近期國際股市波動，外資及陸資連續5個交易日減碼台股，今天賣超新台幣100.91億元，賣超標的包括金融、蘋概及PCB類股；8月以來外資累計賣超994.45億元，直逼千億元大關。

台股加權指數今天開盤小漲，近午盤漲幅擴大，最高來到10456.32點，上漲近130點，然而權值股尾盤壓低，指數終場收在10420.89點，上漲93.76點，漲幅0.91%，成交值新台幣1188.77億元。電子股漲0.78%，金融股漲1.28%。

自營商今天買超2.78億元，投信賣超1.23億元，外資及陸資賣超100.91億元；三大法人合計賣超新台幣99.36億元。

觀察外資賣超前10名個股，金融股共3檔，國泰金賣超2.52萬張，排名第2；新光金賣超1.48萬張，排名第4；元大金賣超1.18萬張，排名第7。

除了由京城銀行擔任託管銀行的樂富1號不動產投資信託基金賣超2.66萬張、高居首位外，外資調節賣超標的包含權值股及蘋概股，包括鴻海賣超1.52萬張、仁寶賣超1.05萬張、英業達賣超9908張，分別排第3、8、9名。

PCB（印刷電路板）暨IC載板廠欣興遭外資賣超1.29萬張，排名第5；鋼鐵股中鋼賣超1.2萬張，排名第6；航運股長榮賣超8559張，排名第10。

富邦投顧表示，台股雖有美國總統川普延後課徵關稅的利多支撐，但不敵美國殖利率倒掛導致景氣衰退疑慮，且外資8月維持賣超動作，總體環境變數不利台股。

富邦投顧指出，技術面上，台股指數一度跳空跌破年線後反彈站上，但年線支撐力道轉弱，加上週指標弱勢偏空，近期盤勢難樂觀期待，指數難脫年線附近震盪。（編輯：張良知）1080816