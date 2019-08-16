利納斯獲延半年執照 承諾達成大馬政府條件

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）澳洲利納斯公司稀土加工廠今天發布聲明，有信心在半年內找到永久廢料儲存槽所在地，用於存放「水瀝濾淨化固體」殘留物，以符合馬來西亞政府延長執照的條件。

利納斯公司（Lynas Corp.）是中國以外唯一稀土生產商，所提煉的稀土礦來自澳洲西部。利納斯2008年獲得馬來西亞前政府批准，在彭亨州（Pahang）首府關丹一個工業區建造一座稀土加工廠。

這項聲明說，在馬來西亞內閣通過延長利納斯公司營運執照6個月後，公司正加速規劃永久廢料儲存槽（permanent disposal facility, PDF）的建設進度，以期符合馬來西亞政府開出的3項條件。

聲明還說，這符合希望聯盟政府審查委員會2018年12月提出的建議，而彭亨州政府也已書面批准利納斯在彭亨州尋找永久廢料儲存槽用地。

根據新營運執照的條件，利納斯將不再需要把年度銷售額的0.5%用於研發。不過，在公司還未能在國外建設「分解與洗滌」（cracking and leaching）稀土礦的工廠之前，仍必須把年度銷售額的0.5%作為額外擔保提供給馬來西亞政府。

馬來西亞原子能執照局（AELB）15日發布聲明，表示馬來西亞內閣決定批准利納斯的營運執照6個月，於9月3日生效，不過附帶3個條件。

第一，利納斯必須提交在海外建設稀土精礦的分解與洗滌廠計畫書，之後逐步把目前在彭亨州關丹的工廠撤離。

第二，建造永久廢料儲存設施的地點必須取得州政府的書面同意，必須提交完整的永久廢料儲存設施計畫及融資計畫，之後必須把含輻射的「水瀝濾淨化固體」（water leach purification, WLP）廢料運出馬來西亞。

第三，利納斯必須停止所有將「水瀝濾淨化固體」製成肥料的研發活動。

稀土用途廣泛、是重要金屬之一，但提煉過程會散發輻射性塵埃，提煉後的廢料中也存留輻射，能通過空氣和水進入人體，導致免疫系統疾病和癌症。

利納斯公司耗資約8億美元在馬來西亞興建稀土加工廠，這是30年來在中國以外第一家稀土提煉廠。當今中國向全球供應約95%的稀土，在美中貿易戰中北京揚言以稀土作為討價還價的籌碼，利納斯稀土加工廠因此成為全球稀土供應鏈的重要一環。（編輯：郭中翰）1080816