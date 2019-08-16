永豐餘越南北部新廠開始營運 挹注營收

（中央社記者潘智義台北16日電）永豐餘投資控股公司今天在法人說明會表示，台灣工紙及紙器事業營運穩健，越南的南部廠營運持續成長，北越新廠開始營運，將逐步放量，挹注營收。

永豐餘目前在越南有6個廠，包括南越4個廠，北越2個廠，其中一個北越新廠近期開始營運。

永豐餘指出，美中貿易戰影響終端市場價格，漿紙事業群營收因國際漿價下跌，工紙、紙器受中國大陸市場需求疲弱拖累，營業規模及獲利較去年下滑，但民生用紙的消費品事業調整銷售組合，使獲利改善，合併第2季營業利益為11.33億元，較去年同期成長3成，較第1季顯著提升。

永豐餘上半年合併營收新台幣363.25億元，較去年同期減少1.4%，營業淨利1.48億元，較去年同期增加32.4%，淨利歸屬於母公司6.6億元，較去年同期增加20.7%。上半年每股稅後盈餘0.4元，較去年同期成長21.3%。

永豐餘指出，第2季獲利貢獻主要來自申豐特用應材專注高附加價值及差異化產品、永道射頻技術拓展歐洲市場有成、上騰於本季認列受託管理上智創投的績效獎金。

永豐餘強調，自2012年轉型為投控公司，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、物聯網（IoT）科技、生機生醫、金融創投，期望以多元投資優勢，創造長期穩定的投資收益。

循環經濟部分，永豐餘利用生物技術，分解造紙製程中富含有機質的排放水來產生沼氣，並用沼氣來發電。今年8月這套全台最大的沼氣發電系統已在新屋廠正式併聯試運轉，總計1年發電量為2千萬度，將可提供6000個家庭一年的用電需求。（編輯：楊玫寧）1080816