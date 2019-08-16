邦特鎖定東南亞市場 菲律賓新增產能年底前投產

（中央社記者韓婷婷台北16日電）邦特近年營運逐年成長，積極拓展亞洲及東南亞市場，鎖定菲律賓、越南及印尼等人口較多地區，今年在台灣及菲律賓都有新產能擴增，預估年底前可投產。

為了因應市場需求，邦特表示，在菲律賓與台灣都有擴廠計畫，台灣以自動化為主，菲律賓目前規畫增加5條生產線，預計8月底動工，11月完成，12月底可開始投產，每月有機會增加2000萬元營收貢獻，約增加3成產能。

邦特表示，菲律賓、越南及印尼總人口數逾4.6億，且政府積極推動健保，市場需求將大幅提升，目前將以拓展東協市場為主，希望提供品質好成本又不會太高的血液透析相關產品，並隨著東協地區經濟成長而受惠。

菲律賓廠目前主要生產醫用塑膠製品、導管耗材及血糖計，占整體營收約20%至22%。看好印尼今年開始推健保，邦特也規劃在印尼成立行銷公司，不過，印尼目前占比不太明顯，著重在迴路管及透析管。

邦特為台灣醫療器材廠，主要產品包括迴路管、動靜脈廔管穿刺針、輸液軟袋，介入放射科、泌尿科、心血管科的體內導管與周邊產品。

邦特以外銷市場為主，銷售區域占比方面，美洲占26.34%、亞洲占25.6%、台灣占17.98%、中國占11.57%、歐洲占11.43%、非洲占7.07%。（編輯：楊玫寧）1080816