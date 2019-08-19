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川普證實 已批准售台80億美元F-16戰機
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新台幣開盤升0.2分 為31.364元

最新更新：2019/08/19 09:04

（中央社台北19日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.364元開盤，升0.2分。1080819

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