宏達電快速填息 毛利率連6季成長

（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電睽違3年首度配息，今天進行除息交易，每股配發0.38元現金股利，開盤2分鐘隨即完成填息，隨後漲幅收斂，在平盤附近遊走；宏達電第2季毛利率已連6季成長。

宏達電先前股東會通過，今年每股將配發現金股利0.38元，預計發放3.11億元現金，打破宏達電連續3年股利掛零紀錄。

宏達電今天除息，除息參考價33.8元，早盤股價以34.05元開出，開盤2分鐘股價走揚至34.2元高點，順利完成填息，隨後漲幅收斂，在平盤附近遊走。

宏達電第2季營收新台幣28.1億元，第2季每股虧損2.71元，已連續第5個季度虧損，上半年每股虧損5.69元，但若由營業毛利率20.3%來看，較上一季增加5.6個百分點，是自2017年第4季以來連續6個季度毛利率成長。

在VR布局方面，宏達電今年4月推出VIVEPORT Infinity，是全球第一個VR內容無限訂閱服務，能支援各式的VR頭戴式顯示器，全球用戶約累積90萬次遊戲內容使用，總遊戲體驗時間累計約2100萬小時。而宏達電最新VR產品VIVE COSMOS主打提升VR硬體使用的方便性，將於今年底前問世。

宏達電也持續瞄準5G商機，推出的HTC 5G Hub已在北美Sprint上市，英國最大的電信業者EE則在6月推出HTC 5G Hub，同時宣布在英國10個城市開通5G服務。瑞士主要電信業者Sunrise也於6月推出HTC 5G Hub。

智慧機市場競爭，宏達電近年來收斂機款數量，今年則推出HTC U19e與HTC Desire 19+於重點市場（包括台灣）陸續上市，強調並沒有退出智慧機市場。（編輯：張均懋）1080819