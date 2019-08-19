台版天空之城遭抗議 台電：一個月內拆除石棉瓦

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台電將在中秋夜點亮十三層遺址，不過，地方居民今天抗議指出，原礦場土地重金屬汙染，台電漠視地方，放任汙染物危害居民。台電回應，預計一個月內移除全數石棉瓦。

台電計畫在中秋節點亮有台版「天空之城」之稱的水湳洞選煉廠、十三層遺址，重現昔日黃金風貌。不過，當地居民今天上街抗議。居民指出，台電承接十三層礦場土地，石棉瓦的石棉粉塵汙染，多國已將石棉列為禁用建材，但台電卻讓石棉粉塵危害地方。並指出，台電30年來漠視地方，土地被列為重金屬汙染場域後不作為，放任汙染物危害民眾。

台電發布新聞稿指出，針對居民關心的石棉瓦，因面積達5000平方公尺，涉及汙染物拆除與後續處理，台電已經提出拆除計畫，並通過政府單位審查，已在12日正式動工，預計一個月內可完工，移除全數石棉瓦。

台電說明，十三層遺址1980年代隨礦產量減少，轉由台電管理維護，因所在礦區土地含硫砷銅，在2010年公告為汙染控制場址，要求必須有相關因應措施，避免人員重金屬危害風險。

台電說，後續依規定提出健康風險評估與汙染控制計畫，並執行廢煙道封閉、植生復育、環境監測等工作，以確保汙染不會影響民眾健康及生活。（編輯：林興盟）1080819