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美股上揚 台股反彈看量增

最新更新：2019/08/20 07:41

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股上揚，台股19日收漲67點，站上10日線。法人表示，台股在年線有撐，後勢若要反彈看量增。

美股隨著全球反彈走勢，一連第3個交易日上揚。道瓊工業指數強力漲升249.78點或0.96%，以26135.79點作收。標準普爾指數走高34.97點或1.21%，收在2923.65點。科技股那斯達克指數漲106.82點或1.35%，收8002.81點。

台股加權股價指數19日終場上漲67.86點、漲幅0.65%，收在10488.75點，成交值新台幣1191.12億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超26.01億元。

法人表示，台股19日站上10日線約10420點，日KD技術指標開口向上，預期年線約10372點有支撐，後勢若要反彈看量增。

聯發科傳向台積電預定明年第1季產能生產旗下首款5G晶片，採用7奈米製程的5G系統單晶片（SoC）將於今年第3季送樣，預計明年第1季量產。聯發科19日逼近漲停354元，來到353元，大漲9.6%，成交量來到3.05萬張。（編輯：趙蔚蘭）1080820

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