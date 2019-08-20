國泰金調查：8月經濟與股市樂觀情緒小跌

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金今天公布8月國民經濟信心調查結果，景氣與就業展望樂觀指數小跌，薪資展望與大額消費意願持續正向；另外在股市樂觀情緒也受到美中貿易談判進展影響小幅受挫，但民眾的風險偏好卻持穩，逆勢上升。

國泰金融集團經濟研究處表示，景氣與就業展望樂觀指數小跌，但薪資展望與大額消費意願持續正向。

首先，國發會最新公布的6月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連續6個月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩；然而，美國宣布自9月1日起針對剩下的3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，再度打擊民眾信心，國泰金融集團經濟研究處表示，8月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至-14.8及-16.2，民眾的就業展望樂觀指數也小跌至-26.1。

再者，民眾的薪資上漲預期指數上升至0.5，已連續2個月處在代表樂觀的正值；民眾的大額消費意願指數僅小降至2.8，但已連續7個月處在正值，代表民眾消費意願仍穩健。

此外，國泰金融集團經濟研究處也指出，民眾對經濟成長率的預期持穩，對通貨膨漲的預期則微幅下滑。

在美中貿易戰急遽惡化下，國內、外機構對2019年全球經濟成長率的預測再度下修；然而，近期台灣公布的經濟數據相對穩健，調查結果顯示民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.1%的水準，比例高達36.3%。另外，在通膨方面，民眾平均通膨預期值也小幅下降至0.95%，且認為今年通貨膨脹率會低於1%的民眾也上升至62.5%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

國泰金也調查民眾對今年下半年全球股市的看法，受到川普貿易戰負面言論影響，全球股市多面臨回檔整理，美股S&P 500指數與上證指數分別跌破3000點及2800點，台股指數雖在10400點以上水準，不過8月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數明顯下跌至-15.9，反而民眾的風險偏好程度卻逆勢小幅改善至-2.2。（編輯：趙蔚蘭）1080820