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台股觀望氣氛濃 華為概念股未見驚喜

最新更新：2019/08/20 10:46

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股上揚，美國延長對華為寬限期，不過台股漲幅有限，觀望氣氛濃，華為概念股未見驚喜。法人表示，9月有一連串利多消息，預估台股向上機會高。

美國聯邦準備理事會可能再次降息，美股上揚，此外美國延長對華為寬限期，不過台股盤勢觀望氣氛濃，主要電子權值股欠缺買盤、金融傳產偏弱，台股在平盤上震盪整理。

到10時20分，台股加權指數來到10520.14點，上漲31.39點，漲幅0.3%，成交值來到新台幣559.75億元。電子股盤中漲0.39%，金融股小跌0.03%。

主要電子權值股整理休息，其中台積電來到253元，小漲0.4%，股王大立光來到3815元，漲2%。鴻海來到72.5元，漲0.1%。

華為概念股漲跌互見，聯發科來到352元，小跌0.28%，穩懋來到275元，漲1.85%，精測來到625元，小漲0.81%，京元電翻紅來到34.2元，漲1.18%，

被動元件族群國巨來到266元，小漲0.57%，華新科來到150.5元，小漲0.33%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，美股大漲，但台股漲幅不大，主要是美國對華為再給90天寬限期，消息之前已經曝光，台股在19日已先行反映，此外延長寬限期並非取消禁令，加上電子權值股欠缺買盤挹注、外資法人縮手觀望。

展望台股後市，黃國偉評估，儘管明天21日台指期結算，不過國際金融氣氛轉正向，利空逐漸鈍化，以往外資在暑假最後一週翻多，今年也可能延續，主要是9月開始公布8月營收看佳、美國聯準會可能降息、歐洲和德國貨幣續寬鬆、蘋果將發表新機、美中貿易談判等利多，預期台股大盤向上機會高。（編輯：黃國倫）1080820

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