直播平台攻日 祭高額津貼擴大徵才

（中央社記者吳家豪台北20日電）直播平台17 Media在日本市場發展迅速，今天宣布擴大在台招募技術人才前往日本任職，祭出「工程師旅日計畫」，將提供日幣20萬元的到職前津貼，以及到職後的語言學習補助。

M17集團旗下的17 Media成立已4週年，目前全球註冊人數超過4000萬，簽約的內容創作者近2萬人，每月產出超過30萬小時的影音內容。

17 Media Japan營運長鄭希上週來台舉辦「17工程師旅日計畫」招募說明會，號召台灣技術人才一起到日本打拚，期望未來在日本能有完整的工程技術團隊。

鄭希說，隨著17 Media在日本急速發展，原先由台灣總部的技術團隊跨海支援的模式，已逐漸無法因應大量的日本用戶、直播主以及在地化活動的需求。

鄭希進一步表示，由於需要與17 Media台灣總部密切聯繫，初期希望招募一批台灣的工程師，沒有語言的限制，不需要會說日語，只要有足夠的技術能力、擁有高度靈活性、願意分享自己的想法，都歡迎到日本一起開創直播的更多可能性，和17 Media一起穩占當地直播市場的龍頭。

17 Media今天發布新聞稿指出，今年17 Media參與一年一度的開源人年會（COSCUP），與業界優秀工程師在會議中互相討論、進行技術交流，同時也在活動中大舉徵才，宣布再招募數名工程技術人才加入團隊。（編輯：李信寬）1080820