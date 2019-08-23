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首頁 / 產經

中小企業加速投資再通過2案 尚有30件待審

最新更新：2019/08/23 18:10

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）經濟部中小企業加速投資行動方案今天通過2案，康聚醫學科技、聯華聚能科技2家投資新台幣15億元，將增98個就業機會，經濟部表示，後續有近30家中小企業已排定聯審。

經濟部今天發布新聞稿指出，繼台商回台投資飆破5637億元，投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」今天召開第6次聯審會議，會中核准康聚醫學科技、聯華聚能科技2家中小企業加速投資15億元，可帶來98個本國就業機會。

經濟部指出，「中小企業加速投資行動方案」自7月1日上路，目前已通過12家廠商資格審查，投資金額總計超過66億元，可帶來861個就業機會，尚有近30家中小企業已排定聯審，申請家數持續增加中。

康聚醫學科技開發多款醫療級金屬素材與醫療用導線，廣獲國內外醫材廠使用。為了擴充產能，將投資9億元在南科高雄園區建置醫療器材新廠，招募38名本國專業人才，導入智能化系統，將有助醫療器材產業升級。

聯華聚能科技專攻新能源車輛三電控制系統（VCU、MCU、BMS），是台灣率先投入電動車系統整合與技術服務的業者，並在去年加入由ARTC車輛中心組成的「自駕車產業聯盟」，將共同推動台灣自駕車產業鏈發展。聯華聚能科技投入6億元在桃園地區覓地建廠，生產自駕車線控底盤等產品，並招募60名專業人才。（編輯：楊凱翔）1080823

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