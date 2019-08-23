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台股週線上漲117.22點 市值逾31.86兆

最新更新：2019/08/23 18:19

（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10538.11點，週線上漲117.22點，上市公司總市值新台幣31兆8631.93億元，較上週增加3529.09億元，增幅約1.12%。

產業別指數方面，漲幅以橡膠類指數上漲3.31%為最大，跌幅以電子通路類指數下跌1.86%為最大，未含金融類指數上漲107.17點，漲幅約為1.22%，未含電子類指數上漲49.41點，漲幅約為0.35%，未含金融電子類指數上漲31.43點，漲幅約為0.26%。

證交所統計，本週集中交易市場總成交金額為5849.56億元，全體上市股票成交金額為5378.97億元，股票成交量周轉率為1.56%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1477.02億元，占全體上市股票交易金額27.46%。電子零組件類1055.81億元，占全體上市股票交易金額19.63%。光電類724.88億元，占全體上市股票交易金額13.48%

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類7.53%、光電類5.52%、資訊服務類2.69%。

累計今年初開盤迄今共154個交易日，集中市場總成交金額為17兆8172.59億元，市場日平均成交金額為1156.96億元，股票成交量周轉率為45.86%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：楊凱翔）1080823

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