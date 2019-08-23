泰國力推智慧城市 台灣廠商盼搭趨勢拓展商機

多家台灣廠商參加東協智慧城市展，原先掛在攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室招牌因為中方抗議，被大會拆掉，原來的位置重新掛上資策會招牌。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月23日

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）多家台灣廠商參加東協智慧城市展，展示台灣的智慧機器人、智慧建築管理系統、無人機等技術，希望搭上泰國力推智慧城市的趨勢，擴大台灣技術的能見度，也拓展更多商機。

財團法人資訊工業策進會率領多家廠商參加22日到24日在曼谷登場的2019東協智慧城市網絡會議和展覽（ASEAN Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019），向國際行銷台灣廠商技術。

原先掛在攤位外的經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）招牌因為中方抗議，昨天被大會拆掉，資策會在原來的位置重新掛上資策會的招牌。

參加東協智慧城市網絡會議和展覽的廠商範圍涵蓋無人機、智慧建築管理系統、監視器、智慧機器人等，例如泰金寶集團帶來可以用於旅館和餐廳的智慧機器人；經緯航太帶來了可用於農藥噴灑、偵查和災情巡檢的無人機，希望搭上泰國正在發展的智慧農業趨勢，推廣無人機技術。

群光電能科技則帶來了智慧建築整合管理平台，結合監測器和攝影鏡頭的環控設備，可以調整大樓的溫度、濕度和二氧化碳含量，也可以定期監測室內和室外光源，隨時調整照明設備，讓大樓辦公環境達到舒適和節能的目標。

群光電能科技先進技術中心智慧系統業務處主任周郡達表示，這是他們第一次到泰國參展，瞄準的是泰國發展智慧城市的潛能，而且因為泰國電費較高，他們評估過後認為，能夠達到節能目的的管理系統在泰國會有市場，目前已有泰國的房地產商購買他們的智慧建築整合管理平台。

建騰創達科技公司則是帶著監視器系統參展，專案業務經理謝奇達指出，利用監視器可以監測到馬路上違規停車的車輛，若遇到塞車可以判斷塞車源頭，在像曼谷這樣交通壅塞的城市，就能發揮不錯的作用。（編輯：林憬屏）1080823