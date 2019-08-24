因應貿易戰 企業利用法規漏洞迴避美關稅

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）在中國製造的企業現在正運用一項鮮為人知的貿易規則，躲避美國對中國出口商品課徵的關稅，同時減輕美國總統川普發動貿易戰為業者帶來的成本。

「南華早報」（South China Morning Post）網站報導，美國1930年關稅法321條也稱作低額豁免規則，這是一個合法漏洞，允許個人或企業24小時內可有不超過800美元（約新台幣2萬5000元）的單批貨品在美國免稅入關。

為了促進電子商務發展，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年把免稅門檻從200美元調高至800美元後，美國運用這項條款的比例飆升。川普自2018年開始對中國輸美商品加課關稅後，這項全世界最高免稅額規定變得更加重要。

愈來愈多企業運用這項規定，因此引起美國海關注意，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）昨天推出「自發性一年試辦措施」，請求運用關稅法321條款的企業事先提交相關資料。業界專家認為，這是美國海關取締這個漏洞的第一步。

深圳一家物流公司的老闆表示，他一直故意低報其運往美國貨物的價值，以符合低額豁免規則。

基於許多原因不願具名的這名商人說：「我知道321條款。如果貨運價值超過800美元，就把它低報成100或200美元，申報真實價值不切實際。當然，這有風險，一旦美國海關發現，就會沒收它。」

加拿大德瑪國際物流（Delmar International）香港分公司總裁鍾杰利（Jackie Chun Kit-lee，音譯）多年來一直運用321條款，「雖然運用規模不大，但對我們來說很有用」。

鍾杰利說：「對於價值低於800美元的任何貨物，這是一個非常好的漏洞。對消費者來說，這是一項很好的交易，但是對於許多品牌業者來說，這也化解了許多壓力。」

倉儲物流業者James Cargo Fulfilment全球供應鏈總監李契（Tony Leach）與美國高檔時尚和消費電子品牌合作，幫助他們免稅進口商品，這種方法名為「直接配送」（drop shipping），即零售業者從未接觸實體貨物，貨物會直接運送給終端消費者。

李契說：「這為中國和美國貿易戰提供一項可行選項。」

多年前，李契替美國更大型零售業想出一套線上解決辦法，這些業者產品零售價值「每件約400美元」。

這些產品在中國南部製造，之後運到香港。一旦消費者在網路下單，訂單會出現在香港倉儲管理系統，倉儲業員工「進行揀貨並包裝」，即從一個大箱子拿出商品進行包裝，同時貼上美國包裹快遞運輸公司優比速（UPS）標籤，再送至美國終端消費者手中。

這項產品和其他包裹一起空運到北美，由於每件商品進口者（終端消費者）不同，且價值不超過800美元，進入美國時即符合321條款。

其他企業也利用加拿大與美國鄰近優勢，把價值較低產品運往加國，再透過卡車把貨物運往美國，就能免除關稅。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080824