Netflix加碼華語原創作品 重心移往台灣

串流影音平台Netflix首批華語原創作品「罪夢者」、「極道千金」、「彼岸之嫁」即將在全球播出，8月26日將在台北舉辦記者會，分享創作歷程。（資料照片）中央社記者吳家豪攝 108年8月25日

（中央社記者吳家豪台北25日電）串流影音平台Netflix布局中國大陸市場受阻，已結束與影音平台愛奇藝的授權合作，但Netflix仍不放棄加碼華語劇，把重心移往台灣市場，26日將在台北分享首批華語原創作品理念。

蘋果公司的影片訂閱服務Apple TV+以及迪士尼的影片串流服務Disney+將在今年下半年加入OTT（串流影音）戰局，Netflix的授權內容面臨重大挑戰，許多知名影片包含迪士尼動畫、漫威英雄電影等未來都無法在Netflix上收看，迫使Netflix加快腳步布局原創作品。

Netflix首批華語原創作品「罪夢者」、「極道千金」、「彼岸之嫁」即將在全球播出，26日將在台北舉辦記者會，邀請Netflix國際原創內容總監諾斯（Erika North）出席，與「罪夢者」導演陳映蓉、「極道千金」導演吳子雲以及「彼岸之嫁」雙導演之一的何宇恆等3位主創團隊靈魂人物同台，分享創作歷程。

今年7月初Netflix宣布加碼投資華語內容，下半年將推出6部華語授權作品，合作夥伴包含台灣的霹靂國際多媒體、三立電視、相信音樂等，可以看出對台灣市場的重視。

儘管中國市場被視為華語內容重鎮，但中國的特殊網路環境與內容使用模式，都讓Netflix必須審慎評估如何進入中國市場。中國消費者目前無法直接使用Netflix帳號，若是「翻牆」連上境外網站的虛擬私人網絡（VPN）或代理伺服器（proxy），往往會出現串流錯誤的訊息。

2017年Netflix決定與愛奇藝合作，透過內容授權方式，讓Netflix部分的原創內容可以在愛奇藝平台上架。然而今年5月愛奇藝執行長龔宇受訪時透露，已結束與Netflix的合作關係，原因是受到中國內容審查系統及用戶興趣的影響。

Netflix產品長皮特斯（Greg Peters）先前接受中央社記者專訪時指出，Netflix願意做各種努力進入中國市場，但一般認為中國政府想要對媒體和傳播平台擁有控制權，因此Netflix近期內沒有進軍中國的計畫。

皮特斯也說，Netflix希望找到與觀眾共鳴的故事，提供各種類型的內容，無論是華語內容或與中國、台灣團隊合作，或是打造日本動漫、韓國活屍片，最終目標都是走向全世界。（編輯：李信寬）1080825