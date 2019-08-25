農業青年大使印度行收穫豐 看好台印合作商機

首次訪問印度的台灣農業青年大使與駐印度代表田中光（左3）、擔任團長的農委會國際處副處長林志鴻（右3）24日在新德里的記者會上答覆印度媒體問題。中央社記者康世人新德里攝 108年8月25日

（中央社記者康世人新德里25日專電）台灣農業青年大使訪團18日起訪問印度一週，15位農業青年大使包括青年農業企業家和大學農業科系學生，他們都看好印度市場，將把所獲帶回台灣，促成更多台印農業合作。

因新南向政策組成的台灣農業青年大使訪問團今年邁入第3年，他們首次訪問印度，今天達成任務返台。

這次訪問印度的農業青年大使當中，有放棄電子業高薪回鄉繼承酸菜與福菜、梅乾菜家業的張仁宗，他曾獲選為百大青年農民；也有軍官退伍的張威然，他投入肉桂種植並引入高階萃取技術，把肉桂製成精油等加值商品；還有在薑黃、茶、養豬、漁產養殖、木瓜栽種等已是一方翹楚的傑出農業青年；另外還有仍在學校專研農業的學生等一共15人，讓印度人看到台灣農業的青春活力與實力。

訪團還包括4名分別在植物醫學、現代農業、農業傳播等領域攻讀的女性農業青年大使，讓印度官員和媒體記者對台灣有女性願意投入以男性為主的農業感到好奇，並提出相關問題。

在7天訪問行程中，這15名代表台灣農業軟實力的台灣農業青年大使，在各項訪問行程中深入了解印度農業的現況，也提出各種問題，並探詢市場商機，或就印方提出的相關問題，提供自己的技術與知識作為解決方案，讓印度接待單位印象深刻。

同時，此行也讓許多農業青年大使對進一步了解印度市場、尋求合作機會與商機產生興趣。

每次代表訪團向印方簡報的中山大學園藝科學碩士班學生李易城說，經過這幾天深入走訪，他覺得台灣擁有優勢的農業技術，印度則有龐大的市場和農業資源，雙方合作，勢必能讓台印農民都能收入成長一倍，他期待自己有機會再回到印度。

在台灣種植薑黃的台灣農業青年大使邱昌宏說，他此行探查市場後，發現印度薑黃非常便宜，其他農產品價格也都比台灣便宜，若能以印度實惠的農產品當作原料，配合台灣先進技術加工出口到其他國家，將是台印合作很大的商機。

從事漁業養殖的農業青年大使謝政佐認為，台灣這麼小的地方，因採用科學技術與管理而有更大的農業產出，相信透過台印合作與技術轉移，印度農民的收入很快就能翻倍。

張仁宗、張威然等多位台灣農業青年大使都表示，會把此行在印度所學所見的合作機會帶回台灣廣為周知，促進台印在農業上有更多交流與合作。（編輯：林憬屏）1080825