製造業數據不佳 德國預期Q3經濟衰退

（中央社記者林育立柏林25日專電）德國景氣歷經10年榮景後，開始出現衰退跡象，今年第2季產值較前一季微幅減少，德國政府預期第3季將再度下滑，出現嚴格意義下的衰退。

24日出刊的「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述聯邦總理府內部的預測，繼第2季經濟產值較前一季減少0.1%後，德國經濟在第3季將再度出現小幅下滑，出現嚴格定義下的衰退。

根據定義，國內生產毛額（GDP）一連2季下滑即陷入衰退。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，歐洲最大經濟體德國在2016年和2017年分別成長2.2%，2018年成長1.4%，官方預測今年的經濟成長率僅有0.5%。

德國經濟疲軟，主因是製造業數據不佳，但聯邦總理府專家仍預期全年經濟將出現小幅成長，不至於爆發嚴重的經濟危機，「除非貿易戰激化和英國在失序的狀態下脫離歐洲聯盟（EU）」。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）接受明鏡周刊專訪時說，德國目前是「暫停成長」，而非衰退，離2009年經濟在金融風暴後急縮5%還有一大段距離。

他表示，因此政府當務之急不是大舉增加公共支出以刺激景氣，而是透過減少中小企業和民眾負擔的方式來避免衰退。（編輯：郭中翰）1080825