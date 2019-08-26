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貿易戰火升溫美股重挫 台股恐遭空襲

最新更新：2019/08/26 08:05

（中央社記者江明晏台北26日電）中美貿易戰升溫，雙方互祭報復性關稅，美國總統川普更下令美企撤出中國，美股重挫，道瓊指數大跌623.34點，法人擔憂，台股今天恐遭空襲，後續觀察年線能否站穩。

中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，首次鎖定原油，並包括黃豆、牛豬肉等農產品，並恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅。

美國總統川普也不甘示弱，在數小時後立即宣布，針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%。

中美貿易戰火升溫，美股23日重挫，道瓊工業指數終場下跌623.34點，或2.37%，收在25628.90點；標準普爾500指數下跌75.84點，或2.59%，收在2847.11點。以科技股為主的那斯達克指數下跌239.622點，或3.00%，收在7751.766點。

原先因貿易戰情勢和緩，台股連6紅走勢回穩，23日在多空拉鋸下狹幅震盪，終場小漲8.33點，收在10538.11點。法人認為，由於中美戰火升溫，台股今天恐遭空襲。

日盛投顧指出，國際股市因對未來景氣疑慮加深，加上中美貿易訊息利空衝擊，預期今天台股走勢仍偏弱，後續觀察年線能否持續站穩，短線以個股表現為主，可留意具有旺季效應，與投資價值偏低個股，靜待股市回穩布局。（編輯：黃國倫）1080826

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