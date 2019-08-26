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國巨除息交易 早盤翻紅緩步邁填息

最新更新：2019/08/26 09:28

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨今天除息交易，每股配息44.83489486元，開盤競價基準新台幣213元，儘管台股早盤大跌逾180點；不過國巨早盤翻紅來到215.5元，填息率約5.57%。

展望下半年，法人預期第3季積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格（ASP）下滑幅度可收斂到約5%到10%左右，第4季MLCC的ASP跌幅可接近正常的3%到5%區間；下半年國巨MLCC產品庫存水位可逐步下降，稼動率可提升到50%到60%。

國巨先前指出，由於已歷經3個季度的客戶庫存去化、加上採取低產能利用率並主動調節存貨，預估庫存問題已逐步和緩，終端需求及市場應用面回溫狀況漸露曙光；不過，美中貿易爭端持續緊繃並擴大，公司對業績及營運展望仍審慎保守應對。

展望國巨今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會逼近20元，創歷史次高。國巨第3季業績力拚維持第2季水準。

從產品營收比重來看，法人指出，MLCC占國巨整體業績比重約6成，晶片電阻占比約3成，特殊規格產品占比約1成。公司直接銷售業績占比約3成，電子代工服務（EMS）廠比重約3成，通路商占比約4成。（編輯：蘇志宗）1080826

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