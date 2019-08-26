貿易戰升溫 經濟部估台商回流衝破8000億元

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）美中貿易戰升溫，經濟部長沈榮津強調，短期對台直接影響有限，電子五哥也做好全球布局因應情勢。經濟部初估今年回流投資額將破新台幣8000億元，也盼投資人對台灣要有信心。

美中貿易戰急遽升溫，中國商務部23日宣布，將對原產於美國約750億美元商品，加徵5%或10%關稅。美國隨後回應北京懲罰性關稅措施，宣布針對5500億美元中國商品提高5%關稅，雙方態度轉向強硬。

經濟部長沈榮津今天出席MIT自駕小型巴士發表會，會前接受採訪時表示，美國總統川普提高關稅金額，將激勵還在觀望的台商，能夠更加堅定啟動回台計畫。政府已達成全年台商回流5000億元目標，經濟部初估今年投資額將回流約7000億元、8000億元。

他表示，初判短期內對台直接影響有限，先前已經課稅中國輸美2500億元產品，由於台商已調整產線布局，因此，關稅上漲5%，初判對台商影響不大。

沈榮津說，尚未課稅的中國輸美3000億元產品，可能衝擊電腦、手機等台灣主力商品，不過，電子五哥已多國布局因應情勢，加上美中談判隨時會有新進展，實際影響有待持續觀察。

沈榮津指出，對於貿易戰，企業跟政府已做好準備。台灣第2季經濟成長率為四小龍之首，台股目前能維持萬點水準，顯示台灣經濟基本面還算不錯。

他說，儘管股市近期短線震盪，還是希望投資人對台股有信心，經濟部對下半年經濟看法依舊維持審慎樂觀。（編輯：林興盟）1080826