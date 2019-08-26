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股匯皆墨 新台幣貶值4.9分

最新更新：2019/08/26 18:14

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）美中貿易戰再擴大，外資賣超台股並匯出，今天股匯皆墨，新台幣兌美元以31.451元作收，貶值4.9分，連續3個交易日貶值；台北及元太外匯經紀公司總成交量16.82億美元。

外匯交易員表示，美中貿易戰再度升溫，中國23日宣布對價值750億美元美國商品加徵關稅，隨後美國總統川普反擊，宣布對價值5500億美元商品開徵5%關稅，雙方你來我往，揮舞關稅大刀互砍，傷得美股重挫，波及今天亞股一片綠油油，台股終場重挫逾180點。

外匯交易員指出，美中貿易戰再升級，今天外資及陸資合計在台股賣超143.7億元且匯出力道不小，新台幣盤中貶逾1角；不過，時逢月底，出口商也進場消化拋匯需求，尤其當新台幣兌美元接近31.500元兌1美元價位，拋匯力道更是加大，壓抑新台幣貶幅。

外匯交易員說，加上午後川普對外表示，美中雙方可能重啟談判，市場隨即反應消息面影響，收盤前，隨人民幣止貶回升，新台幣貶幅也呈現收斂，至終場貶值4.9分。

展望後市，外匯交易員認為，受美中貿易戰不安因素環繞，新台幣兌美元將持續震盪偏弱，但不會大幅貶值；主因在於，外資從中國撤出後不會全部離開新興市場，視產業需求部分會轉向東南亞，部分則轉向台灣投資設廠，連帶將資金帶入，對新台幣、泰銖等亞幣形成一定支撐。

新台幣兌美元今天以31.480元開出，盤中最高31.405元、最低31.514元。（編輯：鄭雪文）1080826

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