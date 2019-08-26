證交所攜手國泰證券 赴曼谷引資拓展東南亞市場

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所表示，自2017年底泰國政府基金開始投資海外市場，投資心態轉趨開放。為開發東南亞潛力新市場，證交所與國泰證券今天在泰國舉行台灣投資說明會，盼為台股吸引新的國際資金。

證交所表示，相較於新加坡、馬來西亞，泰國投資海外市場的腳步較為保守，對台灣股市也較為陌生，為讓泰國當地機構投資人更熟悉台北股市，也配合政府新南向政策，證交所與國泰證券合作，赴泰國曼谷舉行台灣投資說明會，積極拓展東南亞市場。

證交所指出，在泰國舉行的投資說明會邀請多家當地資產管理公司、券商及保險公司等大型機構投資人參與，分享台灣產業的成長性、穩健的股利殖利率、優質的公司治理等優勢，也向投資人介紹開戶流程及交易制度。雖然泰國投資人對台灣股市瞭解程度有限，卻具有高度興趣。

面對歐盟法規趨嚴，及MSCI階段性納入中國A股的影響，證交所強調持續赴全球金融中心進行海外引資，也積極開發具潛力的新南向市場，說明台股優勢，讓更多台灣優質企業被看見，吸引資金投入台股，增進經濟成長動能。（編輯：楊玫寧）1080826