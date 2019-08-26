外資賣群創等電子股 資金趨向避險

（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天收盤下跌183.54點，收在10354.57點，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超143.72億元，群創、華邦電、台積電等電子股成提款機，避險防禦型的富邦VIX則為外資買超首位，受法人青睞。

台股今天收盤大跌183.54點，收在10354.57點，成交值新台幣1152.70億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣162.11億元。自營商賣超13.15億元，投信賣超5.24億元，外資及陸資賣超143.72億元。

外資及陸資今天賣超前5名個股中，群創居冠，賣超逾4.5萬張，其餘電子股還有第3與第4名的華邦電、台積電，分別賣超逾1.7萬張和1.5萬張。第2名與第5名為元大S&P原油正2、元大滬深300正2。賣超第6至第10名，分別為友達、中鋼、鴻海、欣興、中信金，顯示外資賣超標的為電子股居多。

外資及陸資今天買超前10名個股中，防禦型的富邦VIX居首位，買超張數逾14萬張，而自營商也買進逾16萬張，顯示資金流向避險類型投資標的。

元大S&P原油反1居第3名，買超張數3405張，其餘以電子股為主，緯創為第2名，買超6530張；第4至第9名分別為嘉聯益、南茂、京元電子、臻鼎-KY、晶技、光群雷，買超張數分別約為3125張、2780張、2560張、2233張、2148張、2105張，外資也買超富邦金居第10位，買超張數1840張。（編輯：楊玫寧）1080826