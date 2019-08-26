美中將重啟貿易談判 美股開高道瓊勁揚逾230點

（中央社紐約26日綜合外電報導）在美中貿易戰火升高之際，美國總統川普表示美中兩國很快將恢復貿易談判，貿易戰惡化似有轉圜，華爾街股市今天開出紅盤，道瓊工業指數勁揚230.95點。

華爾街股市開盤，道瓊工業指數勁揚230.95點或0.90%，來到25859.85點。

科技股那斯達克指數上漲66.84點或0.86%，來到7818.61點。

標準普爾指數上漲22.33點或0.78%，來到2869.44點。

美國總統川普今天表示，中國昨晚致電美國貿易談判人員，雙方2度通話，中方表達想重回談判桌和達成貿易協議。川普說，雙方很快將開始磋商，他並認為能夠達成協議。

川普在7大工業國集團（G7）峰會場邊發言表示，這對全世界來說是非常正面的發展。川普還稱中國國家主席習近平是很棒的領導人，並對於他想要達成協議和追求局勢平穩表示歡迎。川普說，中國並不想失去自己的供應鏈。

中國國務院副總理劉鶴今天也表示，中方願意用冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，「這樣不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益」。

美中兩國日益緊繃的貿易戰23日急速升溫，兩國互對彼此貨品擴大關稅報復行動，道瓊指數應聲大跌623點。

北京23日先宣布，對價值750億美元的美國貨品加徵關稅。美方稍晚立刻反擊，宣布10月1日起將價值2500億美元的中國貨關稅調高到30%，另將3000億美元的中國貨關稅調高到15%。川普並表達強烈憤怒，要求美國企業撤出中國。（譯者：陳政一）1080826