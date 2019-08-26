更多編輯台推薦新聞：
洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊
國際

洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊

海洋如何影響融冰 NASA在格陵蘭上空找答案
國際

海洋如何影響融冰 NASA在格陵蘭上空找答案

華郵：川普擅於耀武揚威 這回在G7卻吃不開
國際

華郵：川普擅於耀武揚威 這回在G7卻吃不開

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語
生活

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

美中將重啟貿易談判 美股開高道瓊勁揚逾230點

最新更新：2019/08/26 21:52

（中央社紐約26日綜合外電報導）在美中貿易戰火升高之際，美國總統川普表示美中兩國很快將恢復貿易談判，貿易戰惡化似有轉圜，華爾街股市今天開出紅盤，道瓊工業指數勁揚230.95點。

華爾街股市開盤，道瓊工業指數勁揚230.95點或0.90%，來到25859.85點。

科技股那斯達克指數上漲66.84點或0.86%，來到7818.61點。

標準普爾指數上漲22.33點或0.78%，來到2869.44點。

美國總統川普今天表示，中國昨晚致電美國貿易談判人員，雙方2度通話，中方表達想重回談判桌和達成貿易協議。川普說，雙方很快將開始磋商，他並認為能夠達成協議。

川普在7大工業國集團（G7）峰會場邊發言表示，這對全世界來說是非常正面的發展。川普還稱中國國家主席習近平是很棒的領導人，並對於他想要達成協議和追求局勢平穩表示歡迎。川普說，中國並不想失去自己的供應鏈。

中國國務院副總理劉鶴今天也表示，中方願意用冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，「這樣不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益」。

美中兩國日益緊繃的貿易戰23日急速升溫，兩國互對彼此貨品擴大關稅報復行動，道瓊指數應聲大跌623點。

北京23日先宣布，對價值750億美元的美國貨品加徵關稅。美方稍晚立刻反擊，宣布10月1日起將價值2500億美元的中國貨關稅調高到30%，另將3000億美元的中國貨關稅調高到15%。川普並表達強烈憤怒，要求美國企業撤出中國。（譯者：陳政一）1080826

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報