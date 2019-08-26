美中貿易戰升級衝擊台股 政府密切注意市場變動

（中央社台北26日電）美中貿易戰再度升溫，雙方互祭報復性關稅，美股重挫衝擊台股，終場重挫逾180點。針對國安基金是否出手穩定台股，行政院副院長陳其邁表示，會密切注意整個資本市場的變動，也會有所因應。

中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，首次鎖定原油，並包括黃豆、牛豬肉等農產品，並恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅。

美國總統川普也不甘示弱，在數小時後立即宣布，針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%。

美中貿易戰火升溫，美股23日重挫，道瓊工業指數終場下跌623.34點，標準普爾500指數下跌75.84點。以科技股為主的那斯達克指數下跌239.622點，衝擊台股投資人持股信心。

台股加權股價指數今天在蘋概三王台積電、鴻海及大立光全數走弱、市場信心不足及買盤觀望下，終場重挫183.54點，收在10354.57點，失守年線10362點，跌幅1.74%，成交值新台幣1152.7億元。

針對美中貿易戰，行政院長蘇貞昌早已指示成立應對機制，由政務委員龔明鑫與鄧振中主持「美中貿易戰對台灣及主要國家影響的討論會議」，約每兩週召開一次跨部會會議。

面對美中貿易戰再升級，台股投資人憂心台股將持續受到相關因素干擾，身兼國安基金主委的行政院副院長陳其邁今天早上指出，台灣的總體經濟狀況相當不錯，在第2季經濟成長率有2.43%，預估第3季、第4季的經濟成長率都會超過2%。再加上到年底，預估會有超過8000億元的台商資金回台投資，基本上經濟整體相當不錯。

陳其邁表示，但是對於市場非理性的因素出現的話，行政院與相關財經部會都會密切注意整個資本市場的變動，也會有所因應，請投資人放心。

至於國安基金有沒有可能會進場，陳其邁表示，早上有和財經部會交換意見，初步認為，短期的波動在所難免，長期台灣整體經濟的表現，尤其是股市的表現，本來就是一個穩定成長的趨勢，當市場有不理性因素出現的時候，一定會有所處理跟調整。

台股今天下挫183.54點，年線失守，三大法人同步賣超達162.11億元，其中外資及陸資賣超143.72億元。外資及陸資今天賣超群創居冠，賣超逾4.5萬張，華邦電、台積電居外資賣超第3與第4名的，分別賣超逾1.7萬張和1.5萬張；賣超第2名與第5名為元大S&P原油正2、元大滬深300正2；賣超第6至第10名分別為友達、中鋼、鴻海、欣興、中信金，顯示外資賣超標的仍以電子股居多。（編輯：林興盟）1080826