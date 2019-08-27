人機協作成趨勢 專家建議企業掌握轉型契機

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）勤業眾信（Deloitte）表示，人機協作已成必然趨勢，但台灣「機器人流程自動化」（RPA）導入率仍大幅落後全球，建議企業主應把握轉型契機，把重複性的工作轉移至RPA代工，提升效率與品質。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「智慧企業方案前哨技術－RPA機器人流程自動化 Automation Anywhere企業應用實例分享會」。

勤業眾信風險管理諮詢公司副總林茵薇致詞時表示，RPA在台灣發展3年，觀察中大型企業導入率已有三成，但中小型企業僅有不到一成，大幅落後全球發展，主因包括台灣企業高階主管對RPA認知仍不足，員工對於自動化多半有抗拒改變心態、流程仍破碎斷鏈或尚未標準化而無法自動化，以及RPA專案權責單位或整合性流程負責人不明確等。

林茵薇指出，人機協作已成必然趨勢，尤其近年基本工資逐漸增加，建議企業主應掌握契機，導入RPA，增加員工與AI協作技能，逐漸提升員工自身附加價值，轉型成為邏輯化思考、善於溝通流程的員工，把重複性的工作轉移至RPA代工，以提升效率與品質。

RPA & RCA技術大廠Automation Anywhere（AA）台灣區總經理傅孝淇說，導入PRA不代表機器人將完全取代人工，反而是把人類不想做的，朝思暮想要擺脫的重複性工作交給機器人來處理。

台灣蒙地拿公司（法拉利與瑪莎拉蒂台灣獨家代理商）今天也到場分享實際導入RPA經驗及實績。台灣蒙地拿公司資訊經理張裕淵表示，企業導入RPA等同網羅許多「數位員工」，梳理與再造營運流程新模式外，也促進「實體」員工的管理思維。

張裕淵舉例，RPA可於非上班時間執行資料建檔、查詢、整理、跨系統比對等作業，大幅縮減66%至81%工作時間、每月減少80小時工作量；讓員工更能專注處理需審議、決策的項目，確實提高工作的管理意識與能力。（編輯：林興盟）1080827