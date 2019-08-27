反送中延燒 台金融業香港曝險額7月流出347億

（中央社記者劉姵呈台北27日電）香港反送中示威抗議活動已持續超過2個月，金管會今天公布7月底止，台灣金融業在香港總曝險餘額為新台幣9934.96億元，較上月流出347.04億元；官員表示，是否受到反送中影響仍要持續觀察。

香港6月爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會，至今抗議活動已經持續2個多月，且德國智庫也表示，示威活動已經對香港金融中心的地位造成無可彌補的傷害。金融監督管理委員會今天公布，截至今年7月底止，台灣銀行業、證券期貨業、保險業合計在香港總曝險餘額為新台幣9934.96億元，較6月底的1兆282億元，減少347.04億元。

首先，銀行業部分，銀行局副局長莊琇媛表示，銀行授信有5429億元、投資1645億元，合計7074億元。莊琇媛指出，目前看來台灣的銀行在香港分行營運都是正常的，沒有異常的狀況，何況分行都是企金業務，更沒有發生擠兌狀況。

再者，證券期貨業部分，證期局副局長蔡麗玲也指出，目前證券期貨業在香港的總曝險，包含事業性投資與有價證券投資有802.96億元。

最後，保險業部分，保險局副局長王麗惠表示，在香港投資及設子公司曝險金額，合計有2058億元，占整體資金比率0.79%，其中壽險有2042億元、產險有15億元。

至於國銀在香港總曝險金額較上個月流出347.04億元，是否為受到反送中示威遊行的影響，金管會也表示，要再觀察，因反送中持續幾個月而己，有時銀行的業務會略為波動。（編輯：林興盟）1080827