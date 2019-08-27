拚經濟成績單出爐 總統：未來景氣趨勢審慎樂觀

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天公布拚經濟成績單，包括今年經濟成長率預測上修至2.46%、景氣領先指標連續7個月上升等4項成績，未來景氣趨勢審慎樂觀。

蔡總統晚間在臉書發文並附上「小英執政、3年有成的拚經濟成績單」的圖表，分別是擴大研發能量、加速內需投資；鼓勵台商回流、支持企業多元布局；今年經濟成長率預測上修2.46%；景氣領先指標連續7個月上升。

總統表示，美中貿易情勢又有新的波動，不過，要請大家放心，「我和我們的國安團隊」，正持續密切關注、全面掌握各項情勢的最新發展，並且會適時因應。

總統說，也因為提早做好準備，擴大研發能量、加速內需投資、鼓勵台商回流，支持企業多元布局全球市場，所以截至目前為止，台灣的總體經濟能在穩定中持續發展。

第一， 總統表示，8月中，主計總處宣布上修台灣今年的「經濟成長率預測」到2.46%，預期經濟將會逐季穩健上升。

第二， 總統說，今天稍早，國發會公布7月景氣燈號持平，「景氣領先指標」則連續7個月上升，代表未來的景氣趨勢審慎樂觀。

「當然，數字只是參考，但身為總統，我有責任向大家報告當下經濟發展的成績單，這更是大家一起努力的成果。」總統說，就在今天，接見了美國密西西比州的布萊恩州長（Phil Bryant），針對雙邊的經貿投資和教育合作交換意見。會繼續用具體的行動，帶領台灣大步走向世界，經濟也持續進步。（編輯：林興盟）1080827