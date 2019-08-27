屢釀空難 俄公司率先對波音提告取消737MAX訂單

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯飛機租賃公司「航空資本服務」（Avia Capital Services, ACS）今天證實，已對美國波音公司提告，以取消屢釀空難的737MAX客機訂單，開737MAX相關司法案件全球首例。

ACS為國營俄羅斯技術集團（Rostec）旗下公司，今天向法新社證實金融時報（Financial Times）的相關報導，表示已在美國芝加哥對波音提告，要求取消訂購的737MAX客機共計35架。

根據金融時報，ACS主張波音「蓄意」不向客戶公開737MAX性能資料，並指控波音犯業務疏失，銷售「有缺陷」的飛機。ACS據此要求1億1500萬美元的損失賠償，以及較此數字高出數倍的懲罰性賠償。

印尼獅子航空和衣索比亞航空先後在去年10月和今年3月發生737MAX客機空難，造成346人死亡；設計缺陷致客機遭美國政府停飛，且波音需向客戶支付賠償金。

波音上月宣布將提列49億美元的稅後支出，以賠償班機取消及客機延遲交付對航空公司造成的損失。

737MAX客機曾為熱銷機型，中止交付對波音造成沉重損失。

目前波音正開發軟體，以解決導致空難的飛行操控系統問題，並將目標鎖定在第4季初取得美國聯邦航空總署（FAA）等權責單位對737MAX客機的復飛許可。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080827