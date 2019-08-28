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百麗藍鵲輪9月開航 蘇澳到花蓮只要70分鐘

最新更新：2019/08/28 11:20

（中央社記者韋樞台北28日電）由慧洋航運董事長藍俊昇投資成立的百麗航運購入新船投入台中、嘉義往返澎湖航線後，今天宣布從9月20日開啟蘇澳到花蓮的定期航班，百麗表示，將活絡觀光與緩解運輸車流。

由藍俊昇和台開集團共同投資成立的百麗航運今年初引進兩艘大型高速客輪─「雲豹（RIKULAU）」、「藍鵲（BLUE MAGPIE）」後，立即投入「布袋─馬公」航線，並復航睽違8年的「台中─馬公」航線。

百麗航運今天宣布，籌備已久的「蘇澳─花蓮」定期航班將於9月20日正式開航，這條航線不僅可活絡台灣東部的觀光、舒緩運輸車流，更能從海上一覽知名清水斷崖的風光，航線串聯更能打造台灣東西部與離島澎湖等觀光三贏的局面。

百麗航運指出，蘇花改明年1月全線通車，勢必為台灣東部帶來大量人潮，百麗「蘇澳─花蓮」航線的開通，將有助於緩解花東地區火車票一位難求的困境，目前規劃「藍鵲」投入東海岸的運輸，上午10時自蘇澳出發，15時30分從花蓮返回，單向航程1小時10分。

百麗強調，這條航線最大的賣點是能近距離飽覽台灣東部蔚藍海岸，藍鵲號新船靠著電子穩定系統，可以更靠近風浪大的清水斷崖邊，同時放慢船速，讓旅客好好拍照一覽東海岸風光。（編輯：趙蔚蘭）1080828

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