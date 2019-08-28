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總統：台灣提供全球智慧解決方案外資加碼投資

最新更新：2019/08/28 13:58

（中央社記者潘智義台北28日電）總統蔡英文今天在Touch Taiwan智慧顯示展致辭時表示，顯示器產業去年創造新台幣1.5兆元的產值，帶動15萬就業人口，台灣成為全球智慧解決方案的提供者，吸引外商加碼投資台灣。

蔡總統指出，台灣顯示器產業的實力在全球舉足輕重，並將技術應用到其他領域，迎接智慧生活，台廠提供全球智慧解決方案。

她說，自己是第3次參加智慧顯示展，感受廠商的充沛活力，看好顯示器產業拓展國內外商機，面對產業下一個10年，有3大發展方向，包括開啟新商業模式，顯示產業搭配5G產業發展，跨入遠端醫療、自動駕駛，提升產業技術含量，從4K2K超高解析度面板跨入8K4K，國際大廠所需面板很多都是由台灣供應。

另外，總統認為，跨領域人才的培養也是未來10年產業發展的重要趨勢。

總統表示，小時候看電視，有彩色電視就很厲害，後來42吋電視被視為大電視，但接著55吋電視搭配4K2K超高解析度，又成為基本款，現在5G、人工智慧物聯網（AI、IoT）環境形成，電視也升級。

另外，透過軟硬體整合顯示技術，台商提供很好的智慧生活方案，吸引外商加碼投資台灣。（編輯：紀淑芳）1080828

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