個股輪動 台股力守10400點連2紅

（中央社記者韓婷婷台北28日電）雖然美股再度出現回檔走勢，但亞股普遍持續反彈，台股則有電子權值股包括台積電、大立光率多軍攻堅，指數守穩10400點，連續2個交易日收紅。

加權股價指數終場上漲47.06點、漲幅0.45%、收在10434.29點，成交值新台幣1004.03億元，雖然台股持續反彈走勢，但分析師表示，26日的空方缺口壓力不小，多頭若要扭轉偏空格局，需先回補缺口10538點，才能確定築底成功。

分析師表示，台股近期走勢深受國際股市影響，美中貿易戰消息面一日數變讓投資人無所適從，短線台股由於月線、季線紛彎，形成蓋頭反壓，融資水位也遲遲不退下，若能在年線10357點之上震盪整理，才能靜待籌碼沉澱。

分析師指出，雖然指數遭遇壓力，但個股表現仍有可取之處，包括今年以來頻創新高的5G、散熱族群人氣不退，雖然外資持續站在賣方，但內資尋找有題材的中小型個股零星點火，也讓台股整體人氣不至於潰散，個股表現仍優於指數空間。

法人認為，電子股進入下半年傳統旺季，下週將陸續公布8月營收數字，美中貿易戰是否對電子股旺季產生影響，投資人須持續觀察。（編輯：張均懋）1080828