因應美中貿易戰 環宇：兩岸均會布建新生產線

（中央社記者韓婷婷台北28日電）環宇-KY今天舉行法說會，業務副總余有崇表示，看來第3季營運比第2季好一點，下半年會比上半年好，至於去美國化的因應，除了台灣合作的晶成外，大陸也會布建新的生產線。

他說，第3季營運比第2季好一點，但不會好太多，因為美中貿易戰變數太多，無論是中國或美國客戶都相對較保守，整體下半年會比上半年好。至於去美國化的議題因應已在進行，除了投資台灣晶成外，也會在中國布建新的產能。預計明年下半年會有新產能準備就緒。

余有崇表示，環宇-KY與晶成的合作以氮化鎵（GaN）、面射型雷射（VCSEL）為主，將讓環宇的生產從4吋晶圓轉向6吋，有助進一步降低成本；預估年底前月產能約6000片，目前環宇持有晶成約15%股權，預計今年底前提升至30%，明年上半年拉高到49%。

余有崇預估，大陸在政策推動下，預期今年3大營運商資本支出會比去年增加，5G在中國發展會加速，未來3年進入高速成長期。5G世代來臨，包括網通、手機都有強勁的動能，除了射頻（RF）、手機、基地台、數據中心等外，還有光纖線及未來360度拍攝技術的VR電影、聯網汽車及自動駕駛的需求。

環宇上半年營收新台幣8.41億元，稅後盈餘1.03億元，EPS為1.18元，低於去年同期的2.22元。（編輯：郭萍英）1080828