工研院透明顯示互動模組 讓醫師不累下刀更精準

（中央社記者韋樞台北28日電）工研院瞄準智慧零售、教育、醫療等領域，今天在智慧顯示展中秀出相關應用。特別是介於開刀病灶和醫師之間的透明顯示互動模組，病人各項資訊同步呈現在螢幕上，可降低醫師眼睛負擔，讓開刀更精準。

工研院在今天開幕的Touch Taiwan 2019智慧顯示展中，以「智慧生活顯示科技與應用」為主題，展現工研院所開發的智慧零售、智慧醫療、智慧移動和智慧教育等創新技術，期望協助台灣顯示科技產業布局新興技術，厚植競爭實力。

工研院電子與光電系統研究所副所長李正中表示，這4大領域的智慧應用中，最能大幅提升醫療技術和精準度的莫過於「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」智慧醫療新應用。

李正中指出，經由林口長庚醫院腦神經外科醫師吳杰才提出的需求，激發工研院研究團隊研發出介於病人病灶和醫師之間的透明顯示互動模組。因為傳統開刀房內，醫師必需抬頭看顯示器上的病人的生理資訊，再低頭對照病灶，往往一台腦部手術耗時數小時，在抬頭和低頭之間，視力焦距不斷變換，會讓醫師非常疲累，影響手術品質和病人權益。

李正中說，這個介於病人和醫師間的透明顯示互動模組可虛實互動疊合，將超音波掃描影像、血壓、呼吸、心跳等醫療資訊同步呈現在透明顯示螢幕上，搭配視覺辨識系統，讓完整的醫療資訊與實際開刀部位疊合，便利醫療人員比對開刀資料，提供醫療團隊手術最即時的生理資訊以及術中精確導引。

當醫師在手術中不需要這個透明顯示互動模組時，只要用腳踩開關便可順利移開，醫師可以專心開刀，不用再抬頭、低頭，眼睛焦距也不必頻繁變換，大幅降低疲勞，讓手術更精準；在外科醫師人力減少，但開刀病人增多的情形下，醫療服務品質更好。

另外，工研院深化透明AMOLED顯示與虛實資訊融合互動技術，開發可提升消費者購買意願的透明顯示互動系統；目前已於實體零售場域「格子趣」測試驗證，提供消費者全新的購物互動體驗。

根據驗證結果，過去消費者只會在某項商品前停留1秒，藉由這項科技，可讓消費者停留長達60秒，銷售量增加5倍之多，驗證了科技確實改變銷售的量價。

李正中指出，由於在實際銷售場域中驗證獲得肯定，因此工研院打算採取免費提供硬體設備和長期服務給廠商，而廠商與工研院分享獲利的新商業模式，可以使得銷售和利潤綿延不絕。（編輯：楊凱翔）1080828