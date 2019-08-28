5G底價300億 五大電信看法不一

（中央社記者江明晏台北28日電）NCC今天公布5G競標頻段底價總計300億元，亞太電信認為高出國際水準，恐不利產業發展，也有業者表示，若政府釋出企業專網，對辛苦競標的電信業者不公平。

5G頻譜競標將開跑，國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布9月4日起受理競標申請。中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大業者先前均表態將積極參與5G競標，不少業者都認為競爭態勢會非常激烈。

而市場關注的競標底價今天也出爐，NCC公布3個競標頻段1.8GHz、3.5GHz與28GHz的底價為新台幣300億元，其中被視為「兵家必爭之地」的3.5GHz底價為243億元。

有電信業者私下表示，底價高可能是為了保證國庫收入，「底價設在300億元，競標過程可能沒幾回合就結束了」，且由於5大電信都要參與，標金恐怕還是會很高。

中華電董事長謝繼茂27日則說明，5G頻譜競爭會非常激烈，不過設置企業專用頻譜會跟競標頻譜出價有關，也可能減少企業與電信業合作需求。

遠傳總經理井琪今天指出，對5G頻譜的價格早有預期，底價定為300億元，可望縮短暖機時間，直接進入廝殺，頻譜競標也可早點結束。

亞太電信說明，本次競標底價訂定高於國際水準，將不利產業發展，5G產業發展重點應在於應用開發。不過，亞太電信還是會全力以赴爭取，拿到一定資源。

台灣之星則回應，由於行政院早已表示希望將5G競標貢獻國庫目標提升至400億元，因此，針對今天NCC所公布第一波釋照底價為300億元，其實並不意外，也有心理準備，台灣之星勢在必得，已備妥充足資金全力以赴，競逐5G核心的關鍵3.5GHz頻段，取得5G入場券。

此外，政府擬規劃企業專網的5G專用頻譜，井琪表示，取得5G頻譜並非垂直場域發展的必然選項，企業與電信業者合作是更好的解決方式，專網不一定要專頻，如同「喝牛奶不一定要養牛，還可以有很多不同的牛奶選擇」，期望政府考量頻譜政策時，可兼顧產業發展、公平競爭與效益最大化，以鼓勵電信業者投入鉅額資金，打造優質的5G網路建設。

產業人士則大嘆，如果電信業者5G標金衝高，政府還要釋出企業專網，不但墊高電信業者5G成本，還扼殺企業與電信業者合作的可能，更是拿電信業者的標金「壯大」與電信業者競爭的企業對手，「看不懂這個政策邏輯」，期望政府在競標以前說明清楚對企業專網的規劃。（編輯：鄭雪文）1080828