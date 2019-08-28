掌握台商回流商機 彰銀：下半年獲利可望好轉

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）彰銀今天舉辦法說會，公布上半年稅後淨利59.99億元，年減8.6%，主要受財富管理手續費及財務操作收益下滑影響；下半年將把握台商回流商機，衝刺放款業務，預估獲利可望逐季好轉。

彰化銀行今天舉辦法人說明會，報告2019年第2季財務資訊及經營成果。彰銀前6月累計稅前盈餘新台幣70.47億元，年減5.7%，前6月累計稅後淨利59.99億元，年減8.6%，每股稅後盈餘（EPS）0.6元；至7月自結稅後盈餘則為82.48億元。

彰銀解釋，上半年獲利衰退，主因為市場換匯交易（SWAP）交易量下滑，導致上半年財務操作收益下滑至19.04億元，年減18%，加上受資本市場動盪，投資人轉趨保守，基金銷售手續費大減影響，上半年手續費收益22.97億元，也年減4%。

彰銀表示，下半年會積極把握台商回流帶來的各項商機，同時衝刺放款業務，預計下半年獲利可望逐季回穩。

彰銀指出，後續會積極掌握政府鼓勵台商回流政策及「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金匯回專法）商機，藉以提升利息收入，滿足台商回流營運、建廠資金需求；此外，會與國稅局聯繫，台商資金匯回若未指定管理銀行，希望可至彰銀來做後續資金運用。

彰銀說，預期台商資金匯回，將為銀行業帶來財富管理業務的新商機，為好好把握這塊市場，將針對資產規模3000萬元以上的高端客戶舉辦說明會，了解其財富管理及傳承規劃需求，增加財管手續費收入。

彰銀指出，也會配合政府政策，持續發展中小企業業務，加強對中小企業放款，透過大數據進行地緣性分析，找出潛在客戶。（編輯：楊凱翔）1080828