美股收紅 台股站上月線可期

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美股收紅，台股28日漲47點站上10400點整數關卡。法人預期台股有機會收復短期均線、站上月線，追價力道仍須量能支撐。

美股開低走高收紅，道瓊工業指數終場上漲258.20點，或1.00%，收在26036.10點。標準普爾500指數上漲18.78點，或0.65%，收在2887.94點；那斯達克指數上漲29.94點，或0.38%，收在7856.88點。

台股28日漲47.06點，收在10434.29點，成交值新台幣1004.03億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超1.21億元。

法人表示，台股年線約10357點有撐，儘管日KD技術指標仍開口向下，不過美股上揚，台股有機會收復短期均線、站上月線約10479點，追價力道仍須量能支撐。

經濟部投審會28日召開委員會議，會中核准及備查重大投資案件共7件，其中包括核准美光（Micron）匯入新台幣660億元等值外幣，增資台灣美光半導體等國內事業，從事經營電子零組件製造業等業務。

友達預期面板下一代技術微發光二極體2年可望量產。因應貿易戰，群創持續擴大在台生產，從面板到電視組裝一條龍製造。

士林電機看好國內市場5大商機，因應美中貿易戰，深耕東協市場，爭取越南電動車市場商機，並搶攻東南亞大型房建案件。士電指出，貿易戰對公司沒直接影響。（編輯：黃國倫）1080829