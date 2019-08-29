綠悅股東會通過私有化 擬10月14日下市

（中央社記者韓婷婷台北29日電）全球最大BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產商綠悅-KY股東臨時會通過透過反向三角合併私有化，每股對價為40元，股票終止上市日訂在10月14日。

綠悅股票最後交易日訂定在10月7日，停止交易日為10月8日，最後過戶日為10月9日，終止上市日為10月14日，在台灣上市不到7年時間即撤離台灣資本市場。

綠悅因近2年中國BOPA薄膜市場競爭激烈，為尋求更多的經營彈性及發展，因此進行內部調整決定下市。決議與鴻圖國際（Great PlanInternational Limited）及其100%子公司寶添控股（Treasure Team Holdings Limited）合併，綠悅-KY擬與鴻圖國際及寶添控股進行反向三角合併，合併後由綠悅－KY存續，寶添控股消滅，綠悅-KY並成為鴻圖國際100%持股子公司。鴻圖國際取得綠悅-KY每一普通股對價為40元。

由於於綠悅目前每股淨值還有60多元，公司卻用40元對價收購，不少小股東認為收購價格不合理，引發不少爭議。

綠悅於2014年1月16日來台上市掛牌，掛牌後股價最高曾來到278元，2014年至2016年間全年EPS都維持在10元之上。但近2年中國BOPA薄膜市場競爭激烈，新產能大舉投入，產業面臨供過於求窘境，2017年EPS下滑至4.69元，2018年營運陷入虧損，每股虧損2.72元。今年第1季每股仍虧損0.71元。（編輯：黃國倫）1080829