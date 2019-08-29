華映：解僱只是討論階段 未做最後決定

（中央社記者潘智義、吳睿騏台北29日電）大同集團旗下面板廠中華映管傳出即將歇業，並將大量解僱員工，中華映管主管今天表示，這是目前正在討論的事，但尚未做成最後決定，仍可能會有變數。

桃園市政府勞動局表示，大同集團旗下面板廠中華映管傳出即將歇業，市府從消息傳出就密切與公司保持聯繫，目前尚未接獲華映公司通報將辦理大量解僱勞工，市府後續將持續關注公司執行情形。

華映主管說，解僱只是討論階段，所謂2100多名員工將只留50人，這些都是爆料者的說法，一切都還沒確定。

華映7月電費帳單至今未繳，外傳8月31日就是繳費期限，會在次個工作日全面斷電，但因9月1日適逢假日，如果8月未繳電費，9月2日便會停止供電。華映主管今天重申，目前尚未繳清電費，但仍在努力中。

華映指出，自從爆發財務危機以來，工廠一度停產，但在獲法院同意緊急處分期間，工廠恢復小量生產，並逐步提高產量，甚至規劃在法院同意重整後，將僅保留6代線運作，將4.5代廠出售的作法，但法院卻駁回重整計畫。

華映表示，向法院聲請重整遭駁回，提出抗告又遭駁回，工廠已被迫停產，所有計畫都被打亂，除評估再向法院提出有利重整的說法，也不排除考慮關廠的可能。（編輯：蘇志宗）1080829